Im Ringen um Impfpflicht zeichnet sich Kompromiss ab

Selenskyj fordert UN-Sicherheitsrat zum Handeln auf

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor dem UN-Sicherheitsrat gefordert, Russland für die Gräueltaten in Butscha zur Rechenschaft zu ziehen. Die Vereinten Nationen müssten angesichts der russischen Kriegsverbrechen sofort handeln, sagte Selenskyj in einer per Video übertragenen Rede. Die Taten von Butscha sind laut Selenskyj kein Einzelfall. Die Welt habe noch nicht gesehen, was die russische Armee in anderen besetzten Städten getan habe. Außerdem brachte Selenskyj eine Neuorganisation des Sicherheitsrats ins Spiel, um Russlands das Veto-Recht zu entziehen. Man müsse alles tun, damit das Gremium effektiv handeln könne, sagte der Präsident. Hintergrund ist, dass Russland Resolutionen bisher blockieren kann. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor auf die internationalen Auswirkungen des Krieges hingewiesen. Durch steigende Preise für Energie, Lebens- und Düngemittel seien mehr als 1,2 Milliarden Menschen gefährdet. Es drohten soziale Unruhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2022 18:45 Uhr