Im Prozess gegen Jens Lehmann wird ein Urteil erwartet

Starnberg: Im Prozess gegen den früheren Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann wird heute ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung vor. Demnach soll Lehmann mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn eingedrungen sein und dort einen Dachbalken angesägt haben. Lehmann hatte am ersten Prozesstag lediglich eingeräumt, die Garage mit der Kettensäge in der Hand betreten zu haben, bestritt aber, den Dachbalken angesägt zu haben. Bevor das Urteil gesprochen wird, geht es noch um einen weiteren Vorwurf: Lehmann soll, ohne zu bezahlen, aus einem Parkhaus am Flughafen gefahren sein und einem Polizisten gegenüber ausfällig geworden sein. Der 54-Jährige sprach vor Gericht von einem Missverständnis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 09:45 Uhr