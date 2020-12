Im Post-Brexit-Streit setzen sich EU und Großbritannien letzte Frist bis Sonntag

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Im Post-Brexit-Streit zwischen Europäischer Union und Großbritannien hat auch ein Spitzentreffen keinen Durchbruch gebracht. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson vereinbarten am Abend nach einem dreistündigen Gespräch, bis Sonntag eine Entscheidung zu treffen. Nach Angaben beider Seiten liegen die Positionen noch weit voneinander entfernt. Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, doch bleibt das Land noch bis Jahresende im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In der Übergangsphase ist es bisher nicht gelungen, ein Handelsabkommen auszuhandeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 01:00 Uhr