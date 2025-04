Im Ostallgäu stürzt ein Gleitschirmflieger in eine Wandergruppe

Pfronten: In Bayern ist es gestern zu mehreren Gleitschirmunfällen gekommen. Im Landkreis Ostallgäu stürzte ein Gleitschirmflieger, der vom Breitenberg gestartet war, in eine Wandergruppe. Dabei wurden der Mann sowie ein siebenjähriges Mädchen und eine 63-jährige Frau verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Am Brauneck bei Lenggries hatten sich bei einem Gleitschirmflieger beim Start die Leinen verdreht, so dass der Mann keine Kontrolle über seinen Schirm bekam und schließlich wieder auf den Starthang stürzte. Der 28-Jährige zog sich eine Schulterverletzung zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 12:00 Uhr