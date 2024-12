Im Nürnberger Land tötet Jugendlicher mutmaßlich Vater

Rückersdorf: In dem Ort im Nürnberger Land hat ein Jugendlicher mutmaßlich seinen 61-jährigen Vater getötet. Nach Polizeiangaben war zwischen den beiden ein Streit ausgebrochen. Der Jugendliche griff seinen Vater den Ermittlern zufolge mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Der Mann starb im Krankenhaus. Der Jugendliche wurde festgenommen. Er soll heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dann wird entschieden, ob der Minderjährige in U-Haft muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 06:00 Uhr