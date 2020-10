Im Nordwesten Italiens laufen nach den Unwettern die Aufräumarbeiten

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Remo: Im Nordwesten Italiens sind Rettungsmannschaften weiter dabei, die Folgen der schweren Unwetter zu beseitigen. Die Behörden gehen derzeit von insgesamt acht Todesopfern aus. In Ligurien, das an Frankreich grenzt, waren gestern an der Küste und an einem Fluss fünf Leichen angespült worden. Die Behörden in San Remo vermuten laut italienischen Agenturberichten, dass es sich um vermisste Franzosen handeln könnte. Die Identifizierung der Toten laufe noch. Auch in Frankreich, Österreich und der Schweiz hatten Regenmassen und Stürme am Wochenende schwere Schäden angerichtet. So wurden Brücken zerstört und Straßen überschwemmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 11:00 Uhr