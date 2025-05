Im Netz wird immer häufiger gegen Jugendschutz verstoßen

Schutz von Minderjährigen im Internet ist oft unzureichend: Die Plattform "Jugendschutz.net" hat vergangenes Jahr über 17.600 Verstöße gegen den Kinder- und Jugendschutz festgestellt - mehr als doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Der starke Anstieg sei auf den "enormen Zuwachs" bei Fällen sexualisierter Gewalt zurückzuführen, heißt es in einem Bericht der Organisation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2025 21:00 Uhr