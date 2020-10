Im Nahverkehr in Bayern gibt es heute wieder Warnstreiks

München: Wer heute in Bayern mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss wieder mit längeren Fahrzeiten und Ausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter kommunaler Verkehrsbetriebe und privater Busunternehmen zum Warnsteik aufgerufen. Betroffen sind heute 12 Städte in Bayern, darunter Ingolstadt, Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Schweinfurt. In Nürnberg etwa wird beim öffentlichen Nahverkehr praktisch Stillstand herrschen. Die Verkehrsgesellschaft VAG hat keinen Notfall-Fahrplan erstellt. Daher bleiben Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen im Depot. Auch in Augsburg gibt es kein Ersatzangebot. In München werden nur die S-Bahnen fahren. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde machen. Ein Hauptstreitpunkt ist die Wochenarbeitszeit. Verdi fordert die 35-Stunden-Woche, die die Arbeitgeber ablehnen. Ausführliche Informationen zum heutigen Streiktag finden Sie auch auf BR24 oder in der App.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 06:00 Uhr