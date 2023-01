Im Nahost-Konflikt droht weitere Eskalation

Kurzmeldung ein/ausklappen Präsidenten-Stichwahl in Tschechien beginnt

Prag: In Tschechien beginnt heute die Stichwahl um das Präsidentenamt. In Umfragen führt der frühere Nato-General Pavel. Sein Gegner ist der populistische frühere Regierungschef Babiš. Der Wahlkampf wurde vom Krieg in der Ukraine bestimmt. Pavel verteidigte die Hilfen für Kiew. Babiš versuchte, seinen Kontrahenten als Kriegstreiber darzustellen. Das Ergebnis soll am Samstagabend vorliegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2023 05:00 Uhr