Im Nahen Osten gibt es eine Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln

Tel Aviv: Mehr als sechs Wochen nach dem Angriff der Hamas auf Israel kommt ein Teil der verschleppten Geiseln voraussichtlich frei. Die israelische Regierung stimmte in der Nacht für eine viertägige Feuerpause. Die islamistische Terrororganisation Hamas soll in dieser Zeit 50 der etwa 240 entführten Geiseln freilassen. Medienberichten zufolge handelt es sich um Frauen und Kinder. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Häftlinge freikommen. Während der Feuerpause sollen Hunderte Lastwagen mit Hilfsgütern und Treibstoff in den Gazastreifen fahren dürfen, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen. Vor Beginn der vereinbarten Waffenruhe hat das israelische Militär heute erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Laut Armee wurde dabei unter anderem ein weiterer Tunnelschacht der Terroristen zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2023 09:45 Uhr