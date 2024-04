Im Münchner ÖPNV sind E-Roller seit heute verboten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist es ab heute verboten, E-Roller mit in U-Bahnen, Trambahnen und Busse zu nehmen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft begründet das mit Sicherheitsbedenken. Im europäischen Ausland hätten schon E-Scooter in öffentlichen Verkehrsmitteln gebrannt, hieß es. Mit der neuen Regelung ist es auch verboten, E-Tretroller mit in U-Bahnhöfe zu nehmen. Elektro-Rollstühle, E-Bikes, Pedelecs und vierrädrige Elektromobile sind ausgenommen. Für die gibt es laut MVG - anders als für die E-Roller - nämlich schon einheitliche Sicherheitsstandards.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 08:00 Uhr