Im Mordprozess Arbery sind in den USA drei Angeklagten schuldig befunden

Bayerns Kliniken warnen wegen Corona vor Notlage an Weihnachten

München: Bayerns Kliniken befürchten in den kommenden Wochen eine beispiellose Notlage in der medizinischen Versorgung. Wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht sinke, gerate man zwischen Weihnachten und Neujahr in ein Drama, das es so noch nicht gegeben habe, sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Engehausen. Alle Prognosen gingen in die Richtung, dass die Zahl der Corona-Patienten weiter steigen werde und die Intensivkapazitäten nicht ausreichten. Derzeit ist die Verlegung von etwa 50 Covid-Kranken in andere Bundesländer in Vorbereitung. - Zudem werden ab morgen drei weitere Regionen in den Lockdown gehen: die Landkreise Ostallgäu, Regen und Passau. Bereits von heute an betroffen sind die Stadt und der Landkreis Rosenheim sowie die Kreise Freyung-Grafenau, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn, Mühldorf am Inn, Traunstein und Berchtesgadener Land.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.11.2021 10:45 Uhr