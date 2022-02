Im Mittelmeer gehen Löscharbeiten an Autofähre weiter

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Im Mittelmeer brennt es weiter auf einer Autofähre. Der Küstenwache ist es in der Nacht vor der griechischen Insel Korfu aber gelungen, die Flammen einzudämmen. Es gebe noch einige kleinere Brandherde. Das Schiff treibt führerlos auf dem Wasser. Insgesamt konnten bisher 280 Menschen in Sicherheit gebracht werden, darunter auch zwei Personen, die zunächst in einem der Decks eingeschlossen waren. Zwölf Menschen werden noch vermisst, für sie gibt es kaum noch Hoffnung. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 11:00 Uhr