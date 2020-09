Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach liegt Ermittlungsschwerpunkt in Bayern

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach nach den gestrigen Razzien Bilanz gezogen. Der Leiter der zuständigen Ermittlungsgruppe, Esser, teilte mit, dass sich die Einsätze gegen 50 Tatverdächtige richteten. Ein Schwerpunkt lag in Bayern, wo mit 15 Häusern und Wohnungen die meisten Objekte durchsucht wurden. Nach ersten Erkenntnissen stehe keiner der Verdächtigen im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben. Es ging ihnen danach vor allem um den Austausch von kinderpornografischen Bildern und Filmen. Die Polizei habe bei den Durchsuchungen rund 2.000 Asservate sichergestellt, zu einem großen Teil elektronische Datenträger, deren Auswertung Jahre dauern werde. - Die Ermittlungen laufen seit fast einem Jahr und inzwischen in allen Bundesländern. Alleine in Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile mehr als 80 Beschuldigte, zehn Menschen waren bereits angeklagt, einer ist in Haft, acht sind in Untersuchungshaft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 11:45 Uhr