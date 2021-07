Im Missbrauchsfall Münster soll heute das Urteil fallen

Nachrichtenarchiv - 06.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Im zentralen Prozess um den Missbrauchskomplex in der nordrhein-westfälischen Stadt will das Gericht am Vormittag gegen fünf Angeklagte die Urteile sprechen. Als Haupttäter gilt ein 28-Jähriger aus Münster. Er soll den heute elfjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin in einer Gartenlaube unzählige Male schwer missbraucht und ihn anderen Männern für sexuelle Gewalttaten überlassen haben. Angeklagt sind auch die Mutter des Hauptbeschuldigten sowie drei weitere Männer aus Niedersachsen, Hessen und Brandenburg. Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen zwischen sechs und 14 Jahren. Die Ermittlungen zu dem Fall führten zu zahlreichen weiteren Beschuldigten und sind noch nicht abgeschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2021 07:00 Uhr