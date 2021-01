Im Lübcke-Prozess beginnen Plädoyers der Verteidiger des Mitangeklagten

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Prozess um den mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke beginnen die Plädoyers der Verteidiger des Mitangeklagten Markus H. Sie werden Freispruch fordern mit dem Argument, er sei kein Helfer beim Mord an Lübcke gewesen. Die Bundeswanwaltschaft fordert hingegen wegen psychischer Beihilfe zum Mord und Verstoßes gegen das Waffengesetz neun Jahre und acht Monate Haft. Am Ende des heutigen Verhandlungstages haben der Hauptangeklagte Stephan E. und der Mitangeklagte Markus H. das letzte Wort. Der CDU-Politiker Lübcke war Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einem Kopfschuss getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 10:00 Uhr