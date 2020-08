Im Lübcke-Mordprozess sagt der Hauptangeklagte aus

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Vor dem Oberlandesgericht ist der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgesetzt worden. Erwartet wird die Aussage des mutmaßlichen Haupttäters Stephan E.. Laut Anklage handelte er aus rechtsextremistischen Motiven. In einer ersten Vernehmung hatte er wenige Tage nach seiner Festnahme den Mord an Lübcke gestanden. Dabei gab er an, allein gehandelt zu haben. Kurze Zeit später widerrief er sein Geständnis. Mitangeklagt wegen Beihilfe ist Markus H.. Der CDU-Politiker Lübcke war im Juni vergangenen Jahres auf der Terrasse seines Wohnhauses in Nordhessen mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe getötet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 10:45 Uhr