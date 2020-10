Im Landkreis Rottal-Inn greift seit Mitternacht ein faktischer Lockdown

Nachrichtenarchiv - 27.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pfarrkirchen: Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn greifen seit Mitternacht striktere Ausgangsbeschränkungen. Für zunächst zehn Tage dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur noch aus einem triftigen Grund verlassen, etwa um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Der aktuelle 7-Tages-Inzidenz-Wert liegt dort aktuell laut RKI bei 239,5. Gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder will Bundeskanzlerin Merkel morgen über die weitere Corona-Strategie beraten. Einen Bericht zufolge will sie einen "Lockdown light" vorschlagen mit schärferen Auflagen etwa für Gastronomie und Veranstaltungen. Der neuerliche Bund-Länder-Corona-Gipfel heizt die Diskussion über mehr Mitspracherecht des Parlaments indes weiter an. Der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus sieht dafür derzeit wenig Spielraum. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Pandemie fordere jetzt rasche Entscheidungen. Diese müssten jetzt Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten überlassen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 08:00 Uhr