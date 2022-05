Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird ein Braunbär gesichtet

Ukraine befürchtet Generalmobilmachung in Russland

Kiew: In der Ukraine wächst die Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Hintergrund ist ein Bericht des US-Senders CNN: Darin heißt es, der russische Präsident Putin könne in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen. Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen für eine Mobilisierung von Soldaten. Mit Spannung wird in diesem Zusammenhang die Rede von Präsident Putin bei der traditionellen Militärparade am 9. Mai in Moskau erwartet. - Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat unterdessen auf die desaströse Situation in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hingewiesen. Es gebe im Moment kaum Wege, um die Menschen in der eingeschlossenen Stadt medizinisch zu versorgen, sagte ein Vertreter der Organisation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 13:00 Uhr