Im Kreis Augsburg erschießt Mann drei Menschen

Langweid: Im Landkreis Augsburg hat ein Mann am Abend drei Menschen erschossen. Zwei weitere verletzte er schwer, wie die Polizei dem BR mitteilte. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen 64-Jährigen. Er soll zunächst in einem Mehrfamilienhaus in Langweid zwei Frauen und einen Mann erschossen haben. Anschließend habe er in einem nahegelegenen Haus auf zwei weitere Menschen gefeuert. Sie werden im Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe festgenommen werden. Die Polizei stellte dabei mindestens eine Schusswaffe sicher. Über sein Motiv ist bislang nichts bekannt. Einsatzkräfte riegelten Berichten zufolge Langweid teilweise ab. Hubschrauber kreisten über dem 7.000-Einwohner-Ort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 23:00 Uhr