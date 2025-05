Im Kaschmir wird die Waffenruhe offenbar weitgehend eingehalten

Neu-Delhi: Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan scheint die Waffenruhe mittlerweile zu halten. In der Nacht gab es von beiden Seiten keine schwerwiegenden Anschuldigungen oder Berichte über Angriffe mehr. Beobachter bezeichnen die Lage als ruhig. Pakistanische und indische Medien schrieben von einer langsamen Rückkehr zum normalen Alltag. Der Konflikt hatte sich zuletzt erheblich verschärft. Es war zu Gefechten an der indisch-pakistanischen Grenze und gegenseitigen Luftangriffen gekommen. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, der nun vereinbarte Waffenstillstand sei ein erster, wichtiger Schritt aus der Spirale der Eskalation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 12:00 Uhr