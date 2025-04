Im Kaschmir-Konflikt ist keine Entspannung in Sicht

Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist weiter keine Deeskalation in Sicht. Am Dienstag hatten Terroristen 26 indische Touristen bei einem Anschlag in der Region Kaschmir getötet. Indien macht Pakistan für den Angriff verantwortlich. Es folgten Strafmaßnahmen von beiden Seiten. In der Nacht gab es außerdem einen Schusswechsel zwischen Soldaten beider Staaten in der Grenzregion Kaschmir. Beide Atommächte Indien und Pakistan beanspruchen das Gebiet für sich und haben schon zwei Kriege um die Kontrolle über Kaschmir geführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2025 15:15 Uhr