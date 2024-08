Im Juli wurde so viel Solarstrom produziert wie noch nie

Berlin: Im Juli ist in Deutschland so viel Solarstrom produziert worden wie noch nie zuvor in einem Monat. Das geht aus Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, die den "Funke"-Zeitungen vorliegen. Demnach wurden im letzten Monat rund zehn Terawattstunden Solarstrom produziert. Minister Habeck erklärte, der Ausbau laufe auf Hochtouren. Strom macht knapp ein Fünftel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aus.

