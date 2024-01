Im Jemen herrscht eine der schlimmsten Krisen

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat darauf hingewiesen, dass im Jemen noch immer eine der weltweit schlimmsten humanitären und medizinischen Krisen herrsche. Sie sei jedoch bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten, kritisierte der WHO-Beauftragte Pesigan bei einer Videokonferenz in Genf. Als Grund nannte er die vielen anderen humanitären Brennpunkte. Rund 2,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien unterernährt. Es herrsche großer Mangel an Fachärzten. Die WHO beklagt einen gravierenden Mangel an Unterstützung von außen. Im Jemen kämpfen seit Jahren die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gegen die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 13:00 Uhr