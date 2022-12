Im Iran lassen Ladenbesitzer aus Sorge vor Ausschreitungen ihre Geschäfte geschlossen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: In der iranischen Hauptstadt haben zahlreiche Ladenbesitzer schon den dritten Tag in Folge ihre Geschäfte nicht geöffnet, aus Sorge vor weiteren Ausschreitungen. Ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften ist in Alarmbereitschaft. Irans Präsident Raisi zeigte sich bei einem Treffen mit systemtreuen Studenten kämpferisch. Er wiederholte seinen Vorwurf, dass die USA die Proteste anheizten und den Iran zerstören wollten. Seit Mitte September kommt es immer wieder zu Protesten gegen die Führung, ausgelöst durch den Tod der 22jährigen Mahsa Amini, die nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei gestorben war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 19:15 Uhr