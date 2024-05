Im Iran hat mehrtägige Staatstrauer um Präsident Raisi begonnen

Teheran: Im Iran haben nach dem Tod von Präsident Raisi und Außenminister Amirabdollahian die Trauerfeierlichkeiten begonnen. Tausende Regierungsanhänger sind laut Staatsmedien zu einer Zeremonie in die nordwestlichen Metropole Täbris geströmt, um Abschied von den Staatsmännern zu nehmen. Die Särge der neun Verstorbenen sind auf einem LKW aufgebahrt. Sie werden in einem Prozessionszug langsam durch die Menge gefahren. Auch in der Pilgerstadt Ghom sowie in der Hauptstadt Teheran sind Zeremonien geplant. Die Amtsgeschäfte von Raisi hat sein Vize übernommen. Raisi, sein Außenminister und sieben weitere Menschen waren vorgestern mit einem Hubschrauber abgestürzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 10:45 Uhr