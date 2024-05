Im Iran beginnen Trauerfeierlichkeiten für Raisi

Teheran: Nach dem Tod von Präsident Raisi sind im Iran für heute Trauerfeierlichkeiten angesetzt. Am Morgen soll es eine Zeremonie im Nordwesten in der Provinzhauptstadt Tabris geben. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der religiösen Hochburg Ghom geplant. Das geistliche Oberhaupt des Landes, Chamenei, hat die Amtsgeschäfte vorläufig an Vizepräsident Mochber übertragen. Am 28. Juni soll ein Nachfolger Raisis gewählt werden. Irans Präsident ist nicht das Staatsoberhaupt, sondern Regierungschef. Die eigentliche Macht konzentriert sich auf den Religionsführer Chamenei. Raisi, sein Außenminister und sieben weitere Menschen waren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

