Im hessischen Bad Nauheim sterben zwei Menschen durch Schüsse

Bad Nauheim: In der hessischen Stadt sind am frühen Abend zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Laut Polizei befindet sich der Täter auf der Flucht. Man sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr, so die Polizei. Autofahrer sollen aber kein Anhalter mitnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 23:00 Uhr