Im Heizungsstreit spricht Spahn der Ampelkoalition Regierungsfähigkeit ab

Berlin: Im Streit um das neue Heizungsgesetz hat der stellvertretende Unions-Fraktionschef Spahn der Ampel-Koalition die Regierungsfähigkeit abgesprochen. Spahn forderte SPD, Grüne und FDP in einer Aktuellen Stunde im Bundestag auf, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. Nach seinen Worten muss stattdessen ein Gesetz vorgelegt werden mit großzügigen Zeitplänen, ausreichender Förderung und ohne Fixierung auf die Wärmepumpe. Die Forderungen der FDP gehen in eine ähnliche Richtung. Deshalb hatte sie gestern verhindert, dass der aktuelle Gesetzentwurf schon in dieser Woche im Bundestag debattiert wird.

