Im Heizungsstreit spricht Spahn Ampelkoaltion Regierungsfähigkeit ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Rocklegende Tina Turner ist mit 83 Jahren gestorben

Zürich: Die Rocksängerin Tina Turner ist nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Mit ihrer Reibeisenstimme feierte sie in den 80er Jahren erste Welterfolge. Zu ihren größten Hits zählt "Private Dancer" und "What's Love Got to Do with It". Die US-Amerikanerin, die seit vielen Jahren in der Schweiz lebte, galt als Queen of Rock 'n' Roll. Bekannt wurde sie zunächst als Soul-Künstlerin an der Seite ihre Mannes Ike. 1976 löste sie sich von ihrem gewalttätigen Mann und startete eine Solokarriere. Zehn Jahre später lernte sie den deutschen Musikmanager Erwin Bach kennen, den sie später heiratete. Turner war zuletzt Schweizer Staatsbürgerin und lebte am Zürichsee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 23:00 Uhr