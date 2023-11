Im Gazastreifen wird die medizinische Versorgung immer schwieriger

Tel Aviv: Die medizinische Versorgung im Gazastreifen wird immer schwieriger. Auch die größte Klinik im Gazastreifen, das Shifa-Krankenhaus, ist inzwischen offenbar außer Betrieb. Das berichten mehrere Medien, die sich auf die Aussagen von Klinikpersonal und das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium beziehen. Demnach gibt es keinen Strom mehr in der Klinik. Die israelische Armee vermutet unter dem Gebäude Tunnel, in denen sich Hamas-Terroristen verstecken. Inzwischen haben laut Weltgesundheitsorganisation die meisten der 36 Krankenhäuser in Gaza die Arbeit eingestellt. In den vergangenen drei Tagen haben nach Militär-Angaben mindestens 150.000 Menschen den Norden des Gazastreifens verlassen. Für Zivilisten wurden heute wieder eine vorübergehende Feuerpause und Fluchtkorridore Richtung Süden eingerichtet. Eine andauernde Waffenruhe, wie etwa von Frankreich gefordert, lehnt der israelische Regierungschef Netanjahu weiter ab.

