Im Gazastreifen sind Zehntausende Palästinenser auf der Flucht

Gaza: Aus Furcht vor einer israelischen Bodenoffensive versuchen sich im Gazastreifen gerade Zehntausende Menschen in Sicherheit zu bringen. Seit neun Uhr können die Einwohner auf einer vorgegebenen Route in den Süden der Region gelangen. Laut einem israelischen Militärsprecher besteht dieser Korridor bis heute Nachmittag um 15 Uhr. Die Vereinten Nationen warnten vor einer katastrophalen Situation, sollte die israelische Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Israels Luftwaffe hat unterdessen weitere Angriffe auf Hamas-Ziele geflogen. Dabei soll nach israelischen Angaben ein hochrangiger Kommandeur der Terrororganisation getötet worden sein. Er soll maßgeblich für die Angriffe auf israelische Zivilisten und auf das Musikfestival verantwortlich gewesen sein. Die Zahl der Opfer auf palästinensischer Seite ist mittlerweile offenbar deutlich gestiegen. Letzten Meldungen zufolge kamen bei den israelischen Angriffen mehr als 2200 Menschen ums Leben, über 8700 wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 12:00 Uhr