Im Gazastreifen sind die Verteilzentren für Hilfsgüter vorerst geschlossen

Rafah: Im abgeriegelten Gazastreifen bleiben heute die Verteilzentren für Hilfsgüter geschlossen. Ein Sprecher der israelischen Armee warnte die Menschen, auch nur in die Nähe der Einrichtungen zu kommen. Die Straßen zu den Zentren würden als Kampfgebiet gelten. Wie die umstrittene Hilfsorganisation, die die Verteilzentren betreibt, gab auch der Armeesprecher als einen Grund Reparaturarbeiten an. - Die "Gaza Humanitarian Foundation" hatte in der vergangenen Woche damit begonnen, in mehreren Zentren Hilfsgüter zu verteilen. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass die Stiftung nicht humanitären Kriterien folge, sondern den militärischen Zielen Israels im Gazastreifen. Außerdem soll es in den letzten Tagen rund um die Zentren Schüsse und Tote gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 09:00 Uhr