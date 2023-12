Im Gazastreifen leiden nach UN-Angaben 500.000 Menschen an Hunger

Gaza-Stadt: Die israelischen Vergeltungsschläge gegen die Hamas haben immer heftigere Auswirkungen. Die Vereinten Nationen warnen jetzt davor, dass im Gazastreifen hunderttausende Palästinenser den Hungertod sterben könnten. Mehrere UN-Agenturen und andere Institutionen kommen in einer Studie zu dem Schluss, dass in dem abgeriegelten Küstenstreifen rund 580.000 Menschen in die schwerwiegendste Kategorie des Hungers fallen. Im Rest der Welt gibt es dagegen nur knapp ein Viertel so viele Menschen, die derart schlecht ernährt sind. Die Rede ist von einer beispiellosen Katastrophe. Im nördlichen Gazastreifen gibt es zudem laut Weltgesundheitsorganisation kein einziges funktionierendes Krankenhaus mehr. Seit Beginn des Gazakriegs wurden nach Angaben beider Seiten mindestens 20.000 Palästinenser sowie mehr als 1.100 Israelis getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 20:45 Uhr