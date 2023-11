Im Gazastreifen ist erneut ein Krankenhaus unter Beschuss geraten

Gaza: Bei den Kämpfen im Gazastreifen ist erneut ein Krankenhaus beschossen worden. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums starben zwölf Menschen im Norden der Region. Die Behörde macht Israel für den Beschuss verantwortlich. Das israelische Militär hat dazu noch nicht Stellung genommen. Weil das Krankenhaus von Indonesien finanziert wurde, hat die Regierung in Jakarta reagiert. Sie sprach von einem eindeutigen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht durch Israel. Kritik an Israel kommt auch aus Ägypten. Das Außenministerium in Kairo beschuldigte Israel, systematisch Hilfslieferungen zu behindern.

