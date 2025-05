Im Gazastreifen gab es bei der Hilfsmittel-Vergabe offenbar Tote

Rafah: Im Gazastreifen sollen Palästinenser eine neue Verteilstation von Lebensmitteln gestürmt haben. Dabei ist es in Rafah offenbar zu Plünderungen gekommen. Laut palästinensischen Rettungskräften wurden aus israelischen Hubschraubern Schüsse abgegeben. Dabei sollen drei Menschen getötet und zahlreiche Personen verletzt worden sein. Ein israelischer Militärsprecher sagte, man prüfe die Angaben. Israels Regierungschef Netanjahu hatte zuvor einen zwischenzeitlichen Kontrollverlust eingeräumt. Trotz der Tumulte will die neue Stiftung "Gaza Humanitarian Foundation" die Verteilung von Hilfsgütern heute fortsetzen. Sie arbeitet im Auftrag Israels und der USA und gilt als umstritten. - In dem weitgehend zerstörten Gebiet fehlt es den rund zwei Millionen Menschen an Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und nahezu allen Dingen des täglichen Bedarfs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 06:00 Uhr