Im Garmischer Todesfall Verdächtiger in Untersuchungshaft

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Fund einer Leiche in einem abgebrannten Haus ist der dringend Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Dies hat ein Richter am Mittag angeordnet. Der 51-jährige Deutsche steht im Verdacht, gestern in einem Mehrfamilienhaus in Garmisch-Partenkirchen einen drei Jahre jüngeren Mann getötet zu haben. Anschließend soll er das Gebäude angezündet haben, um seine Tat zu verschleiern. Weitere Menschen wurden leicht verletzt aus dem brennenden Haus gerettet. Was das Motiv des Mannes gewesen sein könnte, teilten die Ermittler nicht mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 17:30 Uhr