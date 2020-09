Im Flüchtlingslager Moria ist ein großes Feuer ausgebrochen

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lesbos: Im und rund um das Flüchtlingslager Moria sind in der Nacht mehrere Feuer ausgebrochen. Die griechischen Behörden teilten mit, viele Flüchtlinge seien aus dem Camp geflohen, das eigentlich gerade wegen Corona unter Quarantäne steht. Hilfsorganisationen verbreiteten in den sozialen Medien Bilder und Videos, auf denen meterhohe Flammen zu sehen sind. Ob - und falls ja - von wem die Brände gelegt wurden, ist noch unklar. Zuletzt lebten in Moria etwa 12.600 Menschen - ausgelegt ist das Lager aber nur für 2.800 Schutzsuchende.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 05:00 Uhr