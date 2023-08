Im Finale der Fußball-WM stehen sich heute Spanien und England gegenüber

Sydney: Im Finale der Fußball-WM der Frauen stehen sich am Mittag Spanien und England gegenüber. Keines der beiden Teams ist jemals zuvor Weltmeister geworden. Zum ersten Mal sei 20 Jahren stehen zwei europäische Mannschaften im Endspiel. Das Stadion in Sydney ist ausverkauft, es werden mehr als 75.000 Zuschauer erwartet. Wir übertragen dieses Finale hier auf BR24 ab 12 Uhr live und in voller Länge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 09:30 Uhr