Im Fall Wirecard gibt es Hinweise auf weitere Geldwäsche

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Affäre um den insolventen Wirecard-Konzern haben ARD-Journalisten neue Hinweise auf Geldwäsche gefunden. BR Recherche und Plusminus sind auf dubiose Kleinst-Firmen aus Tschechien und Montenegro gestoßen, die Millionen Euro auf Konten von Wirecard-Drittpartnern überwiesen hatten. Das Geld floss zum Beispiel an Briefkastenfirmen in Hongkong, Indonesien oder auf Antigua. Die Staatsanwaltschaft München teilte dem BR mit, sie sehe erhebliche Anhaltspunkte für Geldwäsche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 08:00 Uhr