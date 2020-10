Im Fall Maria Baumer ist Revision eingelegt worden

Das Wetter: meist bewölkt, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt und nur ganz vereinzelt sonnige Abschnitte bei 8 bis 12 Grad. Nachts Regen in den östlichen Mittelgebirgen; Abkühlung auf 3 Grad. Morgen am Alpenrand recht freundlich, sonst bewölkt mit Regenfällen. Donnerstag und Freitag in ganz Bayern trüb und zeitweise Regen. Tageshöchstwerte 6 bis 10, nächtliche Tiefstwerte 7 bis 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 12:00 Uhr