Im DHL-Zentrum Langenzenn werden zwölf Menschen verletzt

Polizei berichtet von Einsatz in DHL-Postzentrum: Auslöser der Aktion in Langenzenn im Landkreis Fürth war demnach eine unbekannte Substanz. Mehrere Mitarbeiter klagten über gesundheitliche Beschwerden, sieben müssen im Krankenhaus behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge war am Vormittag ein verdächtiges Paket gefunden worden. Was genau sich darin befand, wird gerade untersucht. Das Gebäude wurde evakuiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 11:45 Uhr