Im Corona-Shutdown sinken Stickoxid-Werte

Berlin: In Deutschland sind während der Corona-Maßnahmen vielerorts die Stickstoffdioxid-Werte gesunken. Das geht aus einer Umfrage des ARD-Magazins "Kontraste" bei den Umweltbehörden der Bundesländer hervor. Demnach ist in Bayern, Berlin und Hessen die Belastung um gut ein Viertel gesunken, in Hamburg an einzelnen Messstationen um knapp die Hälfte. Zuvor hatten Bundesverkehrsminister Scheuer und sein Staatssekretär Dieselfahrverbote in Frage gestellt. Sie bezogen sich dabei auf Medienberichte, wonach die Werte trotz des Corona-Shutdowns an einigen Messstationen gleich geblieben oder sogar gestiegen sind. Inzwischen erklärte das Ministerium, es sei noch zu früh, die Auswirkungen des Shutdowns auf die Luftqualität zu beurteilen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.05.2020 09:45 Uhr