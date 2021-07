Im Corona-Jahr 2020 gibt es weniger Kirchenaustritte

Das Wetter: Wolken, etwas Sonne, vereinzelt Schauer und Gewitter, Höchstwerte 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders in Unterfranken vielerorts Regen. Am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte und einzelnen Schauer oder Gewitter. 16 bis 22 Grad. In der Nacht gebietsweise, teils länger anhaltender und lokal gewittriger Regen; Tiefstwerte um 13 Grad. Es bleibt unbeständig, besonders in Teilen Schwabens und Oberbayerns morgen häufig teils gewittriger Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 12:00 Uhr