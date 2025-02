Im CL-Achtelfinale kommt es zur Begegnung Bayern gegen Bayer

Nyon: Im Champions League Achtelfinale kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung am Mittag. Dortmund trifft auf den OSC Lille. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen startet derweil am Abend in ihr EM-Jahr, mit einem Härtetest gegen die Niederlande. Das Spiel ist der Auftakt der Women's Nations-League.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 16:00 Uhr