Im Bundestag wird über den Bundeshaushalt beraten

Berlin: Am späten Vormittag beginnen im Haushaltsausschuss des Bundestags die Beratungen darüber, wie die Löcher im Bundesetat gestopft werden können. Der Ausschuss hat zu einer Expertenanhörung eingeladen. Dabei soll auch geklärt werden, ob die Schuldenbremse ein weiteres Jahr ausgesetzt werden kann - für noch ausstehende Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021. Die geladenen Experten sind in dieser Frage uneins. Für einen Fall wie die Flutkatastrophe sehe das Grundgesetz zwar eine Ausnahme von der Schuldenbremse vor, heißt es in den vorab eingereichten Stellungnahmen. Ein Betrag von 2,7 Milliarden reiche aber nicht, um von einer "erheblichen Beeinträchtigung" der Staatsfinanzen zu sprechen, argumentierte der Nürnberger Ökonom Büttner. Der Haushalt soll in den nächsten Wochen im Bundestag beraten und Ende des Monats beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 09:00 Uhr