Im Bundestag steht die Kanzlerwahl an

Berlin: Heute ist der Tag des Regierungswechsels. Am Vormittag entscheidet der Bundestag über den zehnten Kanzler der Bundesrepublik. Friedrich Merz stellt sich dabei zur Wahl. Der CDU-Chef braucht die absolute Mehrheit von 316 Stimmen. Union und SPD haben 328 Stimmen, rechnen aber nicht mit Abweichlern. Der designierte Kanzleramtschef Thorsten Frei sagte im BR, die künftige Regierungskoalition stehe unter großem Druck von innen und außen. Deutschland erlebe das dritte Rezessionsjahr. Man werde daran gemessen, ob es den Menschen am Ende tatsächlich besser geht, betonte Frei. Wird Merz wie geplant gewählt, wird er anschließend von Bundespräsident Steinmeier zum neuen Kanzler ernannt. Danach steht die Vereidigung im Bundestag an. Die künftige Regierungsmannschaft besteht aus 17 Ministerinnen und Ministern. Gestern Abend wurde der bisherige Bundeskanzler Scholz verabschiedet - mit einem Großen Zapfenstreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 08:00 Uhr