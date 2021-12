Im Bundestag soll es wohl mindestens drei Impfpflicht-Anträge geben

NATO fordert Putin zum Truppenabzug an ukrainischer Grenze auf

Berlin: Angesichts des russischen Truppenaufzugs an der Grenze zur Ukraine hat die NATO erneut an Präsident Putin appelliert. Dieser solle die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage zum Rückzug der Streitkräfte nutzen, so Generalsekretär Stoltenberg in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Mittlerweile seien zehntausende russische Soldaten nahe der ukrainischen Grenze zusammengezogen worden. Der Grünen-Außenpolitiker Trittin sagte heute früh im BR-Interview, der russische Präsident Putin nehme die Ukraine als Geisel, egal ob er in das Land einmarschiere oder nur damit drohe. Putin wolle damit die Definition von Einflusszonen in Europa festlegen und eine endgültige Versicherung, dass die Ukraine nie der NATO beitreten werde, so Trittin. Der russische Präsident wird sich heute wahrscheinlich in seiner Jahrespressekonferenz zum Thema Ukraine äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2021 07:00 Uhr