Im Bundesliga-Spitzenspiel trennen sich Bayern München und Leverkusen 2:2

München: Zum Auftakt des vierten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern gegen Leverkusen 2:2 unentschieden gespielt. Die Tore für die Bayern schossen Kane und Goretzka. Bayern München steht damit in der Tabelle weiter punktgleich hinter dem Ersten Leverkusen. In der 2. Liga endete das Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth 1:1. Paderborn schlug Wiesbaden 2:1. Die deutschen Fußballmeisterinnen vom FC Bayern sind mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet. Gegen den FC Freiburg reichte es nur zu einem 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 23:00 Uhr