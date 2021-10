Im Bolschoi-Theater ereignet sich ein tödlicher Unfall

Altmaier und Kramp-Karrenbauer machen Weg für jüngere Abgeordnete frei

Saarbrücken: Zwei Bundesminister von der CDU verzichten zugunsten jüngerer Kandidaten auf ihre Bundestagsmandate. Die saarländischen Politiker Altmaier und Kramp-Karrenbauer wollen nach eigenen Angaben eine Erneuerung und einen Generationenwechsel ermöglichen. Beide zählen seit langem zu engen Vertrauten von Kanzlerin Merkel. Nach dem Absturz auf 24 Prozent bei der Bundestagswahl diskutiert die Union über Ursachen und Konsequenzen. Parteichef Laschet hat vorgestern angekündigt, dass sich die CDU personell neu aufstellen müsse. CSU-Chef Söder bekräftigte seine Kritik am Wahlkampf Laschets: Am Ende hätten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten gewollt als den, den die Union aufgestellt habe, so Söder bei der Landesversammlung der Jungen Union in Deggendorf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 22:00 Uhr